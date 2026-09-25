Клопп высказался о состоянии получивших травмы Мусиалы и Хаверца

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп высказался о состоянии футболистов национальной команды Джамала Мусиалы и Кая Хаверца. Мусиала получил повреждение перед началом матча с Нидерландами (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Хаверц был заменён из-за травмы на 30-й минуте.

«Сегодня вечером обоим сделают МРТ, и тогда мы узнаем диагнозы. Возможно, они выбыли из игры, но я надеюсь, что они скоро вернутся [в свои клубы]», — приводит слова Клоппа Bayern & Germany на странице в социальной сети X.

В следующем туре группового этапа Лиги наций сборная Германии встретится с Грецией (27 сентября).

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