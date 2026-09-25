Дембеле — о «Золотом мяче»: это индивидуальная награда, но команда мне очень помогла

Обладатель «Золотого мяча» 2025 года, нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле благодарит команду за создание условий для завоевания индивидуальной награды.

«Одно не существует без другого. Нельзя всё делать в одиночку. Можно быть лучшим игроком, забивать много голов, но и окружающие должны повышать свой уровень. Как я уже сказал, это индивидуальная награда, но команда мне очень помогла. В тот год, когда я выиграл трофей, они создали для меня наилучшие условия. Особенно запомнился Брэдли Баркола, который отдал мне множество голевых передач. Это также результат коллективной работы», — сказал Дембеле BBC.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне.