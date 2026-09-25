Клопп оценил свой дебютный матч в качестве тренера сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп поделился эмоциями от первого матча в этой должности. Во встрече 1-го тура группового этапа Лиги наций немецкая национальная команда сыграла вничью с Нидерландами (1:1).

«В основном ощущалось хорошо, но я провёл более 1000 матчей за карьеру — так что это не было чем-то новым. Две очень хорошие команды в похожей ситуации. Мы хорошо начали — а потом у нас возникли реальные проблемы. Когда система ещё не выстроена и процессы ещё не налажены, происходит нечто подобное. Я был очень доволен страстью, интенсивностью, но мы определённо можем играть лучше», — приводит слова Клоппа Bayern & Germany на странице в социальной сети X.

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