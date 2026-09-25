15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп оценил свой дебютный матч в качестве тренера сборной Германии

Клопп оценил свой дебютный матч в качестве тренера сборной Германии
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп поделился эмоциями от первого матча в этой должности. Во встрече 1-го тура группового этапа Лиги наций немецкая национальная команда сыграла вничью с Нидерландами (1:1).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 32'     1:1 Гакпо – 90+2'    

«В основном ощущалось хорошо, но я провёл более 1000 матчей за карьеру — так что это не было чем-то новым. Две очень хорошие команды в похожей ситуации. Мы хорошо начали — а потом у нас возникли реальные проблемы. Когда система ещё не выстроена и процессы ещё не налажены, происходит нечто подобное. Я был очень доволен страстью, интенсивностью, но мы определённо можем играть лучше», — приводит слова Клоппа Bayern & Germany на странице в социальной сети X.

Материалы по теме
Клопп высказался о состоянии получивших травмы Мусиалы и Хаверца

Сколько зарабатывают футболисты: