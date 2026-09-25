Вагнер Лав — о возможном переходе сына в ЦСКА: это будет просто невероятно

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав оценил вероятность перехода своего среднего сына Энцо Вагнера в свой бывший клуб. Энцо и два других сына экс-форварда армейцев сыграют в прощальном матче отца на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве 26 сентября.

— Думаю, болельщики ЦСКА не расстроятся, если кто-то из твоих сыновей задержится у нас и после гала-матча.

— Мог бы оставить Энцо (смеётся). Он уже готов к тому, чтобы быть в ЦСКА. Это, конечно, шутки, но если мои дети когда-нибудь окажутся в ЦСКА — это будет просто невероятно. Такое сложно придумать, — приводит слова Вагнера официальный сайт ЦСКА.

20-летний Энцо Вагнер с лета 2026 года выступает за французский «Ле-Ман». В сезоне-2026/2027 центральный нападающий принял участие в трёх играх за вторую команду клуба Лиги 1.