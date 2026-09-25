15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вагнер Лав — о возможном переходе сына в ЦСКА: это будет просто невероятно

Вагнер Лав — о возможном переходе сына в ЦСКА: это будет просто невероятно
Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав оценил вероятность перехода своего среднего сына Энцо Вагнера в свой бывший клуб. Энцо и два других сына экс-форварда армейцев сыграют в прощальном матче отца на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве 26 сентября.

— Думаю, болельщики ЦСКА не расстроятся, если кто-то из твоих сыновей задержится у нас и после гала-матча.
— Мог бы оставить Энцо (смеётся). Он уже готов к тому, чтобы быть в ЦСКА. Это, конечно, шутки, но если мои дети когда-нибудь окажутся в ЦСКА — это будет просто невероятно. Такое сложно придумать, — приводит слова Вагнера официальный сайт ЦСКА.

20-летний Энцо Вагнер с лета 2026 года выступает за французский «Ле-Ман». В сезоне-2026/2027 центральный нападающий принял участие в трёх играх за вторую команду клуба Лиги 1.

Материалы по теме
На стадионе ЦСКА появилась статуя Вагнера Лава. Видео
Истории
На стадионе ЦСКА появилась статуя Вагнера Лава. Видео