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Манчини — о предстоящем матче с Бельгией: это будет непросто

Манчини — о предстоящем матче с Бельгией: это будет непросто
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Лиги А с Бельгией.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будем надеяться, что мы продолжим побеждать. Однако Бельгия — сильная команда, и это будет непросто, у них отличный тренер, и одержать победу будет непросто. На этой неделе я пережил столько эмоций, и мне не терпится услышать гимн. Будем надеяться, что мы завершим эту прекрасную неделю победой. Все игроки опытные и провели невероятные матчи, очевидно, что каждый матч на таком уровне сопряжён с давлением. Но это позитивное давление, потому что мы говорим о футболе, мы делаем то, что нам нравится, и ребята должны получать удовольствие. Я в восторге, это точно», — цитирует Манчини Tuttosport.

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