Манчини — о предстоящем матче с Бельгией: это будет непросто

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Лиги А с Бельгией.

«Будем надеяться, что мы продолжим побеждать. Однако Бельгия — сильная команда, и это будет непросто, у них отличный тренер, и одержать победу будет непросто. На этой неделе я пережил столько эмоций, и мне не терпится услышать гимн. Будем надеяться, что мы завершим эту прекрасную неделю победой. Все игроки опытные и провели невероятные матчи, очевидно, что каждый матч на таком уровне сопряжён с давлением. Но это позитивное давление, потому что мы говорим о футболе, мы делаем то, что нам нравится, и ребята должны получать удовольствие. Я в восторге, это точно», — цитирует Манчини Tuttosport.