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Игорь Акинфеев раскрыл, что заставляет его продолжать карьеру

Игорь Акинфеев раскрыл, что заставляет его продолжать карьеру
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему не завершает карьеру футболиста.

«Это любовь, любовь к футболу. Потому что если нет любви, то надо заканчивать», — сказал Акинфеев в сериале «Мы — ЦСКА!» от Okko.

Вратарь получил травму в игре чемпионата России 4 апреля, с тех пор он не выходил на поле в официальных матчах. Контрактное соглашение Игоря Акинфеева с ЦСКА рассчитано до 2027 года.

После девяти туров ЦСКА находится на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ, записав в свой актив 19 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на два очка. В следующем туре ЦСКА встретится с «Родиной». Игра состоится 11 октября.

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