«ПСЖ» недоволен France Football из-за материала о претендентах на «Золотой мяч» — источник

«ПСЖ» остался недоволен публикацией France Football, посвящённой претендентам на «Золотой мяч», сообщает Footmercato.

По данным источника, Парижский клуб разрешил изданию взять интервью у Фабиана Руиса, Хвичи Кварацхелии и Усмана Дембеле. Однако после выхода номера в «ПСЖ» обратили внимание, что главным образом в материале был представлен Килиан Мбаппе.

Представители клуба выразили претензии редакции France Football, которая вручает «Золотой мяч».

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории.