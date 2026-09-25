Хави оценил свой дебютный матч во главе сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Хави прокомментировал ничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) с Германией (1:1).

«Я доволен, потому что мы сыграли очень хорошо. Если честно, сегодня мы были сильнее сборной Германии и заслуживали большего. Особенно хорош был второй тайм. Я очень рад, что мы показали свой футбол», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Матч стал первым во главе сборных для новых главных тренеров Германии и Нидерландов Юргена Клоппа и Хави. Во 2-м туре голландцы сыграют на выезде с Сербией (27 сентября). В этот же день национальная команда Германии примет на своём поле Грецию.