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Хави оценил свой дебютный матч во главе сборной Нидерландов

Хави оценил свой дебютный матч во главе сборной Нидерландов
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Главный тренер сборной Нидерландов Хави прокомментировал ничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) с Германией (1:1).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 32'     1:1 Гакпо – 90+2'    

«Я доволен, потому что мы сыграли очень хорошо. Если честно, сегодня мы были сильнее сборной Германии и заслуживали большего. Особенно хорош был второй тайм. Я очень рад, что мы показали свой футбол», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Матч стал первым во главе сборных для новых главных тренеров Германии и Нидерландов Юргена Клоппа и Хави. Во 2-м туре голландцы сыграют на выезде с Сербией (27 сентября). В этот же день национальная команда Германии примет на своём поле Грецию.

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