«Я доволен и результатом, и игрой». Тренер Португалии — о матче с Уэльсом в Лиге наций

Главный тренер сборной Португалии Жозе Жезус прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Уэльсом (1:0).

«Я доволен и результатом, и игрой. Результат важен, потому что от него мы отталкиваемся при анализе матча. Но даже если бы мы не победили, я всё равно разбирал бы нашу игру в обороне. Команда сумела сохранить победный счёт. Было важно не пропустить. Некоторые игроки могут сыграть лучше, но с точки зрения нашего плана на игру для первого матча мы выступили хорошо», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре группового этапа Португалия встретится с Норвегией 27 сентября.