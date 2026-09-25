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«Я доволен и результатом, и игрой». Тренер Португалии — о матче с Уэльсом в Лиге наций

«Я доволен и результатом, и игрой». Тренер Португалии — о матче с Уэльсом в Лиге наций
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Главный тренер сборной Португалии Жозе Жезус прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Уэльсом (1:0).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Уэльс
1:0 Феликс – 22'    

«Я доволен и результатом, и игрой. Результат важен, потому что от него мы отталкиваемся при анализе матча. Но даже если бы мы не победили, я всё равно разбирал бы нашу игру в обороне. Команда сумела сохранить победный счёт. Было важно не пропустить. Некоторые игроки могут сыграть лучше, но с точки зрения нашего плана на игру для первого матча мы выступили хорошо», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре группового этапа Португалия встретится с Норвегией 27 сентября.

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