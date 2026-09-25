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«Нельзя доверять ему позицию десятки». Экс-игрок сборной Турции – о Батракове

«Нельзя доверять ему позицию десятки». Экс-игрок сборной Турции – о Батракове
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Бывший игрок «Галатасарая» и сборной Турции Юмит Каран высказался о российском полузащитнике «Галатасарая» Алексее Батракове.

«На позицию, которая больше всего требовала усиления в «Галатасарае», пришёл Батраков. Для всех он пока тёмная лошадка. Мы не знаем, что из этого получится. Нельзя рисковать, доверяя ему позицию «десятки»», — приводит слова Карана ENO Sports в социальной сети X.

В августе Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу.

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