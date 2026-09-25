Видеообзор ничьей Нидерландов и Германии в Лиге наций в дебютном матче Хави и Клоппа

Сборные Нидерландов и Германии сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A). Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме.

На 32-й минуте полузащитник сборной Германии Феликс Нмеча открыл счёт в матче, а на 90+2-й минуте форвард Нидерландов Коди Гакпо ударом с лёта сравнял счёт. Дважды арбитр матча Алехандро Эрнандес не засчитал голы голландцев. Также противостояние было омрачено травмами нападающих команд Кая Хаверца и Брайана Бробби в первом тайме.