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Видеообзор ничьей Нидерландов и Германии в Лиге наций в дебютном матче Хави и Клоппа

Видеообзор ничьей Нидерландов и Германии в Лиге наций в дебютном матче Хави и Клоппа
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Сборные Нидерландов и Германии сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A). Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 32'     1:1 Гакпо – 90+2'    

На 32-й минуте полузащитник сборной Германии Феликс Нмеча открыл счёт в матче, а на 90+2-й минуте форвард Нидерландов Коди Гакпо ударом с лёта сравнял счёт. Дважды арбитр матча Алехандро Эрнандес не засчитал голы голландцев. Также противостояние было омрачено травмами нападающих команд Кая Хаверца и Брайана Бробби в первом тайме.