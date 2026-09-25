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Промах и отменённый гол Роналду — в видеообзоре матча Португалии с Уэльсом в Лиге наций

Промах и отменённый гол Роналду — в видеообзоре матча Португалии с Уэльсом в Лиге наций
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Сборная Португалии обыграла национальную команду Уэльса в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A). Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Уэльс
1:0 Феликс – 22'    

Победный гол в матче на 22-й минуте забил Жоау Феликс.

На 59-й минуте Криштиану Роналду отправил мяч в сетку, однако после просмотра VAR гол отменили из-за положения вне игры. Отметим, на 49-й минуте Роналду промахнуля с близкого расстояния.