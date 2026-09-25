«Ему придётся проснуться». Экс-игрок сборной Франции – о Мбаппе

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о форварде «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Мбаппе придётся проснуться. Он забивает голы, здесь никаких проблем нет, но он больше не выигрывает турниры. С «Реалом» он больше ничего не выигрывает. Со сборной Франции он тоже больше ничего не выигрывает. В какой-то момент ему придётся начать выигрывать трофеи.

И Зинедин Зидан будет говорить Мбаппе то же самое: «Ты хочешь, чтобы мы выигрывали или тебе достаточно просто забивать свои голы и красоваться?» В какой-то момент вопрос встанет именно так. Мы уже несколько лет ничего не выигрываем», — приводит слова Дюггари Footmercato.

Ранее Мбаппе сказал, что считает себя достойным претендентом на награду в 2026 году.