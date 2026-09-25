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«Нам были нужны три очка, и мы их взяли». Бруну Фернандеш — о победе над Уэльсом

«Нам были нужны три очка, и мы их взяли». Бруну Фернандеш — о победе над Уэльсом
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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Уэльсом (1:0).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Уэльс
1:0 Феликс – 22'    

«Мы провели очень хороший матч. Контролировали игру и создали много моментов, чтобы забить ещё, но не сумели ими воспользоваться. Нам были нужны три очка, и мы их взяли», — приводит слова Бруну Фернандеша официальный сайт УЕФА.

Единственный гол в матче забил нападающий хозяев Жоау Феликс на 22-й минуте.

Во 2-м туре группового этапа Португалия встретится с Норвегией 27 сентября, а Уэльс в этот же день проведёт матч с Данией.

Португальцы являются действующими победителями Лиги наций. В финале минувшего розыгрыша они обыграли сборную Испании — 2:2 (5:3 пен.).

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