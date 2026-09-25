«Заслуживаем похвалы». Нападающий Португалии Жоау Феликс — о матче с Уэльсом

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Уэльсом (1:0).

«Мы знали, что легко не будет. Уэльс — хорошая команда. Первый матч при новом тренере всегда непростой. У нас было мало времени на тренировках, чтобы отработать его тактические идеи, но мы сыграли хорошо и заслуживаем похвалы», — приводит слова Жоау Феликса официальный сайт УЕФА.

Жоау Феликс стал автором единственного гола в матче на 22-й минуте.

Во 2-м туре группового этапа Португалия встретится с Норвегией 27 сентября, а Уэльс в этот же день проведёт матч с Данией.