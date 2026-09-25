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Дубль Холанда — в видеообзоре матча между сборными Норвегии и Дании в Лиге наций

Дубль Холанда — в видеообзоре матча между сборными Норвегии и Дании в Лиге наций
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В матче 1-го тура Лиги наций УЕФА (Лига А) встречались сборные Норвегии и Дании. Команды играли на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). Победу со счётом 3:2 одержали хозяева поля.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Дания
1:0 Бобб – 14'     2:0 Холанд – 18'     2:1 Дамсгор – 25'     2:2 Хойлунд – 60'     3:2 Холанд – 74'    
Удаления: Вольфе – 90+3' / нет

В составе победителей дублем отметился форвард Эрлинг Холанд и ещё один гол на счету нападающего Оскара Бобба. Полузащитник Мартин Эдегор сделал две результативные передачи.

У гостей отличились вингер Миккель Дамсгор и форвард Расмус Хойлунд.

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Во 2-м туре группы 4 Лиги наций Норвегия примет на своём поле сборную Португалии, а Дания сыграет дома с командой Уэльса. Оба матча состоятся 27 сентября.

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