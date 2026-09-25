Дубль Холанда — в видеообзоре матча между сборными Норвегии и Дании в Лиге наций

В матче 1-го тура Лиги наций УЕФА (Лига А) встречались сборные Норвегии и Дании. Команды играли на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). Победу со счётом 3:2 одержали хозяева поля.

В составе победителей дублем отметился форвард Эрлинг Холанд и ещё один гол на счету нападающего Оскара Бобба. Полузащитник Мартин Эдегор сделал две результативные передачи.

У гостей отличились вингер Миккель Дамсгор и форвард Расмус Хойлунд.

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Во 2-м туре группы 4 Лиги наций Норвегия примет на своём поле сборную Португалии, а Дания сыграет дома с командой Уэльса. Оба матча состоятся 27 сентября.