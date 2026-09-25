«Здорово обыграть соседей». Эдегор — о победе Норвегии над Данией в матче Лиги наций

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Данией (3:2).

«Приятно было победить. Здорово обыграть соседей и начать турнир с победы. Нам еще многое нужно улучшить, но даже когда соперник прижал нас к воротам, мы сумели снова выйти вперед. Это особенно порадовало», — приводит слова Эдегора официальный сайт УЕФА.

В данном противостоянии капитан сборной Норвегии оформил ассистентский дубль.

Во 2-м туре группы 4 Лиги наций Норвегия примет на своём поле сборную Португалии. Встреча запланирована на воскресенье, 27 сентября.