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«Здорово обыграть соседей». Эдегор — о победе Норвегии над Данией в матче Лиги наций

«Здорово обыграть соседей». Эдегор — о победе Норвегии над Данией в матче Лиги наций
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Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Данией (3:2).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Дания
1:0 Бобб – 14'     2:0 Холанд – 18'     2:1 Дамсгор – 25'     2:2 Хойлунд – 60'     3:2 Холанд – 74'    
Удаления: Вольфе – 90+3' / нет

«Приятно было победить. Здорово обыграть соседей и начать турнир с победы. Нам еще многое нужно улучшить, но даже когда соперник прижал нас к воротам, мы сумели снова выйти вперед. Это особенно порадовало», — приводит слова Эдегора официальный сайт УЕФА.

В данном противостоянии капитан сборной Норвегии оформил ассистентский дубль.

Во 2-м туре группы 4 Лиги наций Норвегия примет на своём поле сборную Португалии. Встреча запланирована на воскресенье, 27 сентября.

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