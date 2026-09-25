Холанд превзошёл рекорд Ибрагимовича после дубля в матче с Данией

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился 64 голами в 56 матчах за национальную команду и превзошёл результат форварда Златана Ибрагимовича, который забил 62 мяча в 122 играх за сборную Швеции. Об этом сообщает SVT.

Норвежский форвард стал лучшим бомбардиром в истории мужских сборных Северной Европы.

Первый мяч Холанд забил на 18-й минуте, сделав счёт 2:0. После того как датчане сравняли результат, норвежец вновь вывел свою сборную вперёд на 74-й минуте. Этот гол стал для него 64-м за национальную команду.

Во 2-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА норвежская национальная команда встретится с Португалией. Матч состоится 27 сентября.