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Холанд превзошёл рекорд Ибрагимовича после дубля в матче с Данией

Холанд превзошёл рекорд Ибрагимовича после дубля в матче с Данией
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметился 64 голами в 56 матчах за национальную команду и превзошёл результат форварда Златана Ибрагимовича, который забил 62 мяча в 122 играх за сборную Швеции. Об этом сообщает SVT.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Дания
1:0 Бобб – 14'     2:0 Холанд – 18'     2:1 Дамсгор – 25'     2:2 Хойлунд – 60'     3:2 Холанд – 74'    
Удаления: Вольфе – 90+3' / нет

Норвежский форвард стал лучшим бомбардиром в истории мужских сборных Северной Европы.

Первый мяч Холанд забил на 18-й минуте, сделав счёт 2:0. После того как датчане сравняли результат, норвежец вновь вывел свою сборную вперёд на 74-й минуте. Этот гол стал для него 64-м за национальную команду.

Во 2-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА норвежская национальная команда встретится с Португалией. Матч состоится 27 сентября.

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Дубль Холанда — в видеообзоре матча между сборными Норвегии и Дании в Лиге наций