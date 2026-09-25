Тренер сборной Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче с Уэльсом в Лиге наций

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался о замене форварда Криштиану Роналду на 67-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Уэльсом (1:0). Роналду в этой встрече не отметился результативными действиями.

«Так требовала игра. Оставалось 25 минут, и мне нужен был свежий игрок, который мог бы прессинговать. Возможно, в техническом плане он не обладал такими же качествами, как Криштиану, но я знал, что Гонсалу сможет добавить нам скорости в обороне. Он именно это и сделал. Я доволен командой», — приводит слова Жезуша O Globo.

В следующем туре группового этапа Португалия 27 сентября сыграет с Норвегией, а Уэльс в тот же день встретится с национальной командой Дании.