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Тренер сборной Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче с Уэльсом в Лиге наций

Тренер сборной Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче с Уэльсом в Лиге наций
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Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался о замене форварда Криштиану Роналду на 67-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Уэльсом (1:0). Роналду в этой встрече не отметился результативными действиями.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Уэльс
1:0 Феликс – 22'    

«Так требовала игра. Оставалось 25 минут, и мне нужен был свежий игрок, который мог бы прессинговать. Возможно, в техническом плане он не обладал такими же качествами, как Криштиану, но я знал, что Гонсалу сможет добавить нам скорости в обороне. Он именно это и сделал. Я доволен командой», — приводит слова Жезуша O Globo.

В следующем туре группового этапа Португалия 27 сентября сыграет с Норвегией, а Уэльс в тот же день встретится с национальной командой Дании.

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