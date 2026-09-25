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Анри рассказал, как ему удалось убедить Килиана Мбаппе стать лицом бренда On

Анри рассказал, как ему удалось убедить Килиана Мбаппе стать лицом бренда On
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри рассказал о привлечении Килиана Мбаппе к проекту On. Француз занимает должность директора по футболу швейцарского бренда, который вышел на футбольный рынок и заключил соглашение с форвардом мадридского «Реала».

— Рынок спортивной одежды — чрезвычайно сложная и конкурентная сфера, а вам удалось подписать Мбаппе.
Это действительно здорово — иметь возможность привлекать игроков, а затем идти дальше в вопросах развития бренда и по-настоящему участвовать во всём этом процессе. Первым стал Килиан. Я считаю, что он лучший. Для первого новичка — совсем неплохо, это точно.

— Как вам это удалось?
Прежде всего, нужно предложить игроку что-то, что его заинтересует. Если посмотреть на бутсы и то, как они производятся, на их изготовление уходит три минуты: термопластичная нить непрерывно наносится вокруг бутс и внутри них. Роботизированная рука с закреплёнными на ней колодкой и промежуточной подошвой вращается вокруг своей оси. Вы видите, как термопластичная нить обволакивает конструкцию. Три минуты, всего 30 граммов… Это будут самые лёгкие бутсы.

— И к тому же они белые.
Да, шутки в сторону. Чтобы прийти к такому человеку, как Килиан, нужно иметь что-то, что можно ему представить. Потому что если ты просто рассказываешь о том, что собираешься сделать, — приводит слова Анри AS.

В сентябре Мбаппе завершил 20-летнее сотрудничество с Nike и подписал соглашение с On. Француз начал работать с Nike в девятилетнем возрасте. On планирует выпустить первые футбольные бутсы в 2027 году.

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