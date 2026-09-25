«Вспомнил все матерные слова». Вагнер Лав – о худшем в жизни перелёте в России

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал о своём худшем перелёте в России.

— Раз уж мы прошлись по историям, то давай вспомним, как вы с командой летели на выезд в Нальчик, а вас посадили в Минеральных водах. Вы долго находились в терминале аэропорта и вам нечего было есть.

— Ох, это был худший перелёт в моей жизни, клянусь! Мы сидели в аэропорту, все очень хотели есть, возмущались. Я же долго держался и молчал, хотя внутри был очень зол. Но когда нам вместо нормальной еды принесли мороженое, я вспомнил все матерные слова, которые я знаю! Помню, как партнеры порвались от смеха в тот момент. Все думали, что внутри я был спокоен, а потом как выдал!» — приводит слова Вагнера официальный сайт ЦСКА.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и также в 2013 году. За время своей карьеры в клубе он провёл 259 матчей, забил 124 гола и стал обладателем Кубка УЕФА. Также он трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка страны и четырежды побеждал в Суперкубке России.