Клопп: за последние два с половиной года я не разучился разбираться в футболе

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) с Нидерландами (1:1).

«За последние два с половиной года я не разучился разбираться в футболе. Я видел, что происходило на поле. Ничья — нормальный результат. Марк-Андре тер Стеген был великолепен. Мы могли забить больше, но не забили, а гол Коди [Гакпо] был просто потрясающим», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч стал первым во главе сборных для новых главных тренеров Германии и Нидерландов Юргена Клоппа и Хави. Во 2-м туре немцы сыграют на дома с Грецией (27 сентября).