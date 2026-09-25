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Клопп: за последние два с половиной года я не разучился разбираться в футболе

Клопп: за последние два с половиной года я не разучился разбираться в футболе
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Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) с Нидерландами (1:1).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 32'     1:1 Гакпо – 90+2'    

«За последние два с половиной года я не разучился разбираться в футболе. Я видел, что происходило на поле. Ничья — нормальный результат. Марк-Андре тер Стеген был великолепен. Мы могли забить больше, но не забили, а гол Коди [Гакпо] был просто потрясающим», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч стал первым во главе сборных для новых главных тренеров Германии и Нидерландов Юргена Клоппа и Хави. Во 2-м туре немцы сыграют на дома с Грецией (27 сентября).

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