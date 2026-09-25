Ведущие лиги Европы сегодня выступят с призывом к реформам в ФИФА – Sky Sports

Английская Премьер‑Лига, немецкая Бундеслига, итальянская Серия А и испанская Ла Лига сегодня опубликуют совместное заявление, в котором будет содержаться призыв к реформам в управлении Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что лиги планируют потребовать более широких консультаций по ключевым вопросам, а также предоставления заинтересованным сторонам более значимой роли в принятии решений. Будет ли в заявлении призыв к отставке главы ФИФА Джанни Инфантино — не уточняется.

Утверждается, что позиция топ-лиг связана с недовольством политикой ФИФА, касающейся календаря сборных, – отмечается, что увеличение количества игр и возможность расширения турниров национальных команд вызывает у ведущих лиг беспокойство.

Напомним, в ноябре 2024 года Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг подала жалобу на ФИФА в Еврокомиссию из‑за календаря международных матчей, который сочла излишне загруженным.