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Рафинья получил 10-й номер сборной Бразилии после ухода Неймара

Рафинья получил 10-й номер сборной Бразилии после ухода Неймара
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Нападающий «Барселоны» Рафинья будет выступать за сборную Бразилии под десятым номером в ближайших товарищеских матчах. Новая нумерация стала частью начала нового подготовительного цикла национальной команды перед чемпионатом мира 2030 года. Об этом сообщает UOL.

На ЧМ-2026 года Рафинья играл под 11-м номером, тогда как десятка принадлежала Неймару. Эндрик также сменил номер — с 19-го на 9-й, а Эстевао вместо 20-го получил 11-й.

Винисиус Жуниор сохранил семёрку, а Бруно Гимарайнс — восьмёрку.

Матч с Австралией 25 сентября в Таунсвилле станет первым для Бразилии после чемпионата мира. 29 сентября состоится ещё одна встреча с австралийцами, а 3 октября «селесао» встретятся со сборной Индии.

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