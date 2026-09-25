Рафинья получил 10-й номер сборной Бразилии после ухода Неймара

Нападающий «Барселоны» Рафинья будет выступать за сборную Бразилии под десятым номером в ближайших товарищеских матчах. Новая нумерация стала частью начала нового подготовительного цикла национальной команды перед чемпионатом мира 2030 года. Об этом сообщает UOL.

На ЧМ-2026 года Рафинья играл под 11-м номером, тогда как десятка принадлежала Неймару. Эндрик также сменил номер — с 19-го на 9-й, а Эстевао вместо 20-го получил 11-й.

Винисиус Жуниор сохранил семёрку, а Бруно Гимарайнс — восьмёрку.

Матч с Австралией 25 сентября в Таунсвилле станет первым для Бразилии после чемпионата мира. 29 сентября состоится ещё одна встреча с австралийцами, а 3 октября «селесао» встретятся со сборной Индии.