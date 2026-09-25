Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал, как стал футбольным экспертом на телевидении.

«В Бразилии я получил известность, выступая за ведущие клубы страны: «Коринтианс», «Палмейрас», «Фламенго». Один очень известный ведущий Бразилии, работающий на телевидении порядка 30 лет, пригласил меня стать частью его программы. Мне было приятно принять это предложение, и теперь я эксперт и комментатор ESPN — у меня две программы в неделю. Сначала обсуждаем прошедший тур в чемпионате Бразилии, а затем делаем общую программу и общаемся с приглашенными гостями. На телеканале мы, кстати, работаем вместе с Луисом Фабиано. Он тоже должен был приехать в Москву, но в последний момент, к сожалению, его планы изменились из-за травмы.

Впервые вышел в эфир во время чемпионата мира. Знаешь, мне очень нравится. Это что-то новое и необычное для меня, поэтому получаю удовольствие от своей новой работы» — приводит слова Вагнера официальный сайт ЦСКА.