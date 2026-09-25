«Наступил момент отчаяния». Вагнер Лав рассказал, как Акинфеев запер его в бане

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал об отношениях с вратарём московского клуба Игорем Акинфеевым.

«Он особенный. Дебютировать в 16 лет и быть капитаном до сих пор — это фантастика.

Я обожаю его! Мы, бразильцы, всегда были шумными, весёлыми, а Игорь, как настоящий русский капитан, оставался серьёзным и, конечно, любил баню. Я туда ходил нечасто, но один раз всё-таки дошёл… и пожалел — они (Игорь и другие партнёры) заперли меня в парилке! В какой-то момент уже наступил момент отчаяния (смеётся). Вспоминаю эту историю, а также все моменты, связанные с Игорем, с большой теплотой. Знаешь, почему мы добивались результатов? Мы все были на одной волне. Да, мы были разными: русские, бразильцы, сербы, хорваты и многие другие иностранцы, но в то же время мы были единым целым, настоящим коллективом, где шутки и подколы были бок о бок с поддержкой и серьёзной работой на поле. В этом и был залог успеха» — приводит слова Вагнера официальный сайт ЦСКА.