«Моя большая глупость». Вагнер Лав раскрыл главную историю, связанную с Евгением Гинером

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал, как дал обещание президенту клуба Евгению Гинеру выиграть Кубок УЕФА.

«Это произошло в самом начале моего пути в ЦСКА. Это была самая моя большая глупость, ведь зимой 2005 года я сказал Гинеру, что не хочу возвращаться в Россию. За неделю до запланированного возвращения из отпуска я сказал, что хочу перейти в «Коринтианс». Но дело в том, что «Коринтианс» никакого предложения ЦСКА не делал. А я же вёл себя некрасиво и говорил, что хочу туда. Проведя непростой разговор, мы всё уладили, и мне разрешили еще неделю побыть в Бразилии, но только при одном условии — я пообещал президенту выиграть Кубок УЕФА. Он согласился и отпустил. Я тогда подумал: «Боже мой, что я ему обещаю? Абсолютно невозможное же. Как я потом буду оправдываться?».

Но судьба оказалась на моей стороне — наша молодая команда, в которую никто не верил, смогла сделать это самое невозможное! И когда мы выиграли тот финал, первым человеком, кого я хотел найти после матча, был именно президент! Я ему вручил прямо в руки этот кубок и вспомнил эти слова», — приводит слова Вагнера официальный сайт ЦСКА.