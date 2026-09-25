Роналду тремя словами охарактеризовал старт сборной Португалии в матчах Лиги наций

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал сообщение в социальных сетях после старта команды в Лиге наций УЕФА сезона-2026/2027. Португалия победила со счётом 1:0 сборную Уэльса.

«Первый шаг сделан» — написал Роналду на своей странице в соцсети X.

Криштиану Роналду в этом матче был заменён на 67‑й минуте. Его гол во втором тайме был отменён из‑за офсайда.

В сентябре и октябре сборная Португалии проведёт ещё три встречи в Лиге наций. Подопечные Жезуша сыграют с Норвегией (27 сентября в Осло и 4 октября в Порту) и Данией (1 октября в Копенгагене).

Роналду является рекордсменом национальной команды по числу матчей (234) и голов (146). В составе сборной футболист выигрывал чемпионат Европы в 2016 году и дважды Лигу наций.