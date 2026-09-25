После выселения пенсионерки из дома Иглесиас заявил, что Испания погружается в болото

Нападающий «Сельты» и сборной Испании Борха Иглесиас высказался о ситуации с выселением пенсионерки из её дома в Мадриде.

В среду, 23 сентября, 87-летняя Марикармен была выселена из квартиры в центре Мадрида, в которой проживала более 70 лет по старому договору аренды, потому что не смогла позволить себе арендную плату, установленную новым владельцем дома. После нескольких лет разбирательств суд вынес решение в пользу компании.

После выселения пожилая женщина, принадлежащая к категории маломобильных граждан, была доставлена в больницу, после медобследования она решила поселиться у родственников.

Ситуация спровоцировала протесты в Мадриде – утверждается, что участие в акции приняли около 10 тысяч человек.

«Есть ощущение, что 50 лет назад мы были по колено в грязи и изо дня в день работали, чтобы избавиться от неё, и как раз в тот момент, когда показалось, что мы почти выбрались, мы начали снова погружаться в болото. К сожалению, выселение Марикармен – не единичный случай. В этой стране люди ежедневно сталкиваются с тем, что получить достойное жильё становится проблемой.

Пожилые люди заслуживают уважения и любви. Молодежь заслуживает справедливых возможностей, чтобы расти и делать нашу страну лучше. Мы все заслуживаем справедливых условий, чтобы продолжать строить страну, которой мы могли бы гордиться. Испания прекрасна во многих отношениях, но нам есть куда расти, и мы должны бороться за это.

Я считаю себя удачливым из-за своего образа жизни, профессии и финансового положения. Но это касается всех нас, и подавляющее большинство из нас гораздо ближе к Марикармен, чем к противоположной ситуации. Давайте бороться вместе, потому что эта проблема касается каждого», – приводит слова Иглесиаса El Diario.