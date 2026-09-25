«Это выделяет меня». Ямаль похвалил себя и рассказал, за счёт чего выиграет «Золотой мяч»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что выделяется своей игрой среди других футболистов.

«Думаю, что мой стиль игры, моя личность… В европейском футболе всегда будут помнить Месси и наслаждаться такой игрой. В Европе прямо сейчас мало таких футболистов, как я, которые позволяют наслаждаться своей игрой. Я это вижу, это моя цель.

Я всегда говорил, что мой кумир – Неймар. Я считаю, это [манера игры] должно учитываться при вручении «Золотого мяча» – его должен получить лучший футболист, игрой которого ты наслаждаешься. Который выше других, и тебе это нравится – это выделяет меня», – приводит слова Ямаля Teledeporte.

8 сентября журнал France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч» — 2026. Церемония вручения премии состоится 26 октября в Лондоне.

Ранее Ямаль отверг обвинения в высокомерии и провокаторстве.