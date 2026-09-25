«Хотим доминировать и владеть мячом». Тренер Бельгии ван Боммел — о матче с Италией

Главный тренер сборной Бельгии Марк ван Боммел поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Лиги А с Италией.

«Мы очень хорошо тренировались, уровень был очень высоким. У нас есть чёткое представление о том, как мы хотим играть, и, думаю, команда очень быстро всё поняла. Мы хотим доминировать и владеть мячом. Это наши принципы, и у нас было три-четыре дня, чтобы убедить игроков следовать им. Надеюсь, мы проведем хороший матч и уедем домой с тремя очками», — приводит слова ван Боммела официальный сайт УЕФА.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Лиги А между Бельгией и Италией состоится 25 сентября. Начало встречи в 21.45 МСК.