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«Хотим доминировать и владеть мячом». Тренер Бельгии ван Боммел — о матче с Италией

«Хотим доминировать и владеть мячом». Тренер Бельгии ван Боммел — о матче с Италией
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Главный тренер сборной Бельгии Марк ван Боммел поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Лиги А с Италией.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы очень хорошо тренировались, уровень был очень высоким. У нас есть чёткое представление о том, как мы хотим играть, и, думаю, команда очень быстро всё поняла. Мы хотим доминировать и владеть мячом. Это наши принципы, и у нас было три-четыре дня, чтобы убедить игроков следовать им. Надеюсь, мы проведем хороший матч и уедем домой с тремя очками», — приводит слова ван Боммела официальный сайт УЕФА.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Лиги А между Бельгией и Италией состоится 25 сентября. Начало встречи в 21.45 МСК.

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