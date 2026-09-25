Уэйн Руни раскритиковал Шешко, усомнившись в травме игрока

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни усомнился в серьезности травмы форварда Беньямина Шешко.

«Голень? Он что, сломал её? Голень можно ушибить, можно получить удар в стыке… Готов поспорить, что он ещё и носит эти дурацкие маленькие щитки.

Если ты пытаешься играть на позиции «девятки» [в «Манчестер Юнайтед»], если команде кровь из носу нужна победа, а у тебя болит голень и ты не играешь… Это существенная часть проблемы.

Если ты физически способен выйти на поле, то играешь даже с травмой. Помню, перед матчами нам делали уколы – врач колол прямо в задницу», – сказал Руни в своем подкасте Stick to United.

Ранее стало известно, что у словенца продолжаются проблемы с голеностопом, из-за которых он пропустил все матчи «МЮ» в рамках предсезонной подготовки. Нападающий успел принять участие в первых шести матчах сезона и забил два гола, однако повторное появление боли не позволило ему сыграть в матче с «Фулхэмом» (1:1).