«Надеемся выйти в финал и побороться за титул». Манчини — о целях Италии в Лиге наций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о задачах в Лиге наций и о матча 1-го тура турнира с Бельгией.

«Надеемся выйти в финал и побороться за титул. С Нидерландами мы играли за третье место, но сейчас наша цель другая. Группа сильная, будет непросто, но мы постараемся. Со стартовым составом мы почти определились, остаются два спорных места. Камбьяги может сыграть на разных позициях, как и Кен с Дзаньоло. Окончательное решение примем накануне матча», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Лиги А между Бельгией и Италией состоится 25 сентября. Начало встречи в 21.45 МСК.