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Беллами заявил, что невероятно гордится игроками. Сборная Уэльса проиграла Португалии

Беллами заявил, что невероятно гордится игроками. Сборная Уэльса проиграла Португалии
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Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами после поражения от команды Португалии в матче Лиги наций заявил, что гордится своими футболистами.

Встреча завершилась поражением Уэльса со счётом 0:1.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Уэльс
1:0 Феликс – 22'    

«Я сказал игрокам: «В какие‑то отрезки нам придется тяжело, но постарайтесь получать от игры удовольствие. А когда мяч будет у нас, сможем ли мы доставить сопернику трудности?» Были отрезки, когда мне очень нравилось, как мы играли с мячом, но могли распоряжаться им гораздо лучше. Португальцы постоянно создают численное преимущество, и противостоять этому очень сложно. К тому же у многих наших игроков нет регулярной игровой практики, а здесь от них требуется выступать на таком уровне… Скажу честно: я невероятно ими горжусь», — приводит слова Беллами официальный сайт УЕФА.

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