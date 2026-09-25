Беллами заявил, что невероятно гордится игроками. Сборная Уэльса проиграла Португалии

Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами после поражения от команды Португалии в матче Лиги наций заявил, что гордится своими футболистами.

Встреча завершилась поражением Уэльса со счётом 0:1.

«Я сказал игрокам: «В какие‑то отрезки нам придется тяжело, но постарайтесь получать от игры удовольствие. А когда мяч будет у нас, сможем ли мы доставить сопернику трудности?» Были отрезки, когда мне очень нравилось, как мы играли с мячом, но могли распоряжаться им гораздо лучше. Португальцы постоянно создают численное преимущество, и противостоять этому очень сложно. К тому же у многих наших игроков нет регулярной игровой практики, а здесь от них требуется выступать на таком уровне… Скажу честно: я невероятно ими горжусь», — приводит слова Беллами официальный сайт УЕФА.