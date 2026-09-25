Руни заявил, что имеет еврейские корни. Игрок посетил Освенцим с семьёй

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал, что имеет еврейские корни, несмотря на то что воспитывался в католической семье.

40-летний Руни рассказал об этом во время посещения Освенцима (комплекс немецких концентрационных лагерей, располагавшийся в 1940-1945 годах около города Освенцим, состоял из лагерей Аушвиц, Биркенау и Моновиц. – Прим. «Чемпионата») в Польше вместе с женой и сыновьями.

«Недавно я узнал, что моя бабушка по материнской линии и её семья были польскими евреями. Я католик, но всегда задавался вопросами вроде: «Почему мы не евреи?» – сказал Руни в интервью Disney+.

Отмечается, что, поскольку еврейское происхождение передаётся по материнской линии, согласно традиционным религиозным нормам это означает, что Руни считается евреем.