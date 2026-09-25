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Монтелла оценил состояние сборной Турции после неудачного ЧМ-2026

Монтелла оценил состояние сборной Турции после неудачного ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Францией оценил состояние команды после неудачного выступления на ЧМ-2026.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После чемпионата мира мы пережили большое разочарование. Но нельзя жить прошлыми неудачами или успехами. Насколько я вижу, все в хорошей форме, с уверенностью в себе тоже никаких проблем. Там, где мы оказались, конкуренция очень высока, и сегодняшний матч служит тому свидетельством», — приводит слова Монтеллы официальный сайт УЕФА.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Лиги А между Турцией и Францией состоится 25 сентября. Начало встречи в 21.45 МСК.

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