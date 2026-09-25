Монтелла оценил состояние сборной Турции после неудачного ЧМ-2026

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Францией оценил состояние команды после неудачного выступления на ЧМ-2026.

«После чемпионата мира мы пережили большое разочарование. Но нельзя жить прошлыми неудачами или успехами. Насколько я вижу, все в хорошей форме, с уверенностью в себе тоже никаких проблем. Там, где мы оказались, конкуренция очень высока, и сегодняшний матч служит тому свидетельством», — приводит слова Монтеллы официальный сайт УЕФА.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Лиги А между Турцией и Францией состоится 25 сентября. Начало встречи в 21.45 МСК.