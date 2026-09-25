Победа Португалии над Уэльсом, ничья Германии и Нидерландов в Лиге наций. Главное к утру
Португалия победила сборную Уэльса с отменённым голом Криштиану Роналду, а Германия Юргена Клоппа сыграла вничью с Нидерландами Хави в Лиге наций, «Авангард» прервал серию поражений, победив в гостях «Спартак» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Португалия победила Уэльс в матче Лиги наций с отменённым голом Роналду.
- Германия Клоппа сыграла вничью с Нидерландами Хави в Лиге наций.
- «Авангард» прервал серию поражений, победив в гостях «Спартак».
- Норвегия победила Данию в матче Лиги наций с пятью мячами, у Холанда дубль, у Хойлунда гол.
- Агент Дзюбы раскрыл, из-за кого не состоялся переход форварда в «Спартак».
- Московское «Динамо» спаслось в концовке и вырвало победу в ОТ у минских одноклубников.
- «Автомобилист» потерпел шестое поражение в последних семи матчах, уступив «Северстали».
- «Торпедо» дома уверенно переиграло «Сочи», забросив трижды.
- Умер член Зала славы НБА и двукратный MVP регулярного чемпионата Боб Петтит.