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25 сентября главные новости спорта, футбол, Лига Наций, хоккей, НХЛ, КХЛ, результаты, НБА, бокс

Победа Португалии над Уэльсом, ничья Германии и Нидерландов в Лиге наций. Главное к утру
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Португалия победила сборную Уэльса с отменённым голом Криштиану Роналду, а Германия Юргена Клоппа сыграла вничью с Нидерландами Хави в Лиге наций, «Авангард» прервал серию поражений, победив в гостях «Спартак» в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Португалия победила Уэльс в матче Лиги наций с отменённым голом Роналду.
  2. Германия Клоппа сыграла вничью с Нидерландами Хави в Лиге наций.
  3. «Авангард» прервал серию поражений, победив в гостях «Спартак».
  4. Норвегия победила Данию в матче Лиги наций с пятью мячами, у Холанда дубль, у Хойлунда гол.
  5. Агент Дзюбы раскрыл, из-за кого не состоялся переход форварда в «Спартак».
  6. Московское «Динамо» спаслось в концовке и вырвало победу в ОТ у минских одноклубников.
  7. «Автомобилист» потерпел шестое поражение в последних семи матчах, уступив «Северстали».
  8. «Торпедо» дома уверенно переиграло «Сочи», забросив трижды.
  9. Умер член Зала славы НБА и двукратный MVP регулярного чемпионата Боб Петтит.