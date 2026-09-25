«Если победим, не надо перебарщивать с празднованием». Тренер Украины — о матче с Венгрией

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Венгрией рассказал о целях в турнире.

«В предстоящих четырёх матчах нужен здоровый баланс. Мы не должны думать исключительно о результате. Если победим, не надо перебарщивать с празднованием. И в случае поражения не нужно будет преувеличивать с депрессией и негативом.

Думаю, судьба матчей будет решаться в каких-то эпизодах, в индивидуальных действиях. Моя личная цель — выиграть все матчи. Но также сформировать лицо команды, что не так уж просто», — приводит слова Мальдеры официальный сайт УЕФА.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Лиги В между Венгрией и Украиной состоится 25 сентября. Начало встречи в 21.45 мск.