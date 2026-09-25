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«Если победим, не надо перебарщивать с празднованием». Тренер Украины — о матче с Венгрией

«Если победим, не надо перебарщивать с празднованием». Тренер Украины — о матче с Венгрией
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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Венгрией рассказал о целях в турнире.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В предстоящих четырёх матчах нужен здоровый баланс. Мы не должны думать исключительно о результате. Если победим, не надо перебарщивать с празднованием. И в случае поражения не нужно будет преувеличивать с депрессией и негативом.

Думаю, судьба матчей будет решаться в каких-то эпизодах, в индивидуальных действиях. Моя личная цель — выиграть все матчи. Но также сформировать лицо команды, что не так уж просто», — приводит слова Мальдеры официальный сайт УЕФА.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Лиги В между Венгрией и Украиной состоится 25 сентября. Начало встречи в 21.45 мск.

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