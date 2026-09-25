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Рубен ван Боммел высказался о своей голевой передаче на Гакпо в матче с Германией

Рубен ван Боммел высказался о своей голевой передаче на Гакпо в матче с Германией
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Полузащитник сборной Нидерландов Рубен ван Боммел прокомментировал свою голевую передачу на Коди Гакпо в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) с Германией (1:1).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 32'     1:1 Гакпо – 90+2'    

«Я подхватил мяч и побежал вперёд. Поднял голову, увидел свободного Коди [Гакпо]. Отдать ему было непросто, но у меня получилось. Незадолго до этого у меня тоже был момент. Когда выходишь на замену, всегда хочется проявить себя», — приводит слова ван Боммела официальный сайт УЕФА.

Рубен дебютировал за сборную Нидерландов в матче с Германией, заменив Крисенсио Саммервилла на 83-й минуте.

Его отец Марк ван Боммел также был профессиональным футболистом и провёл за национальную команду страны 79 матчей, в которых забил 10 голов.