Рубен ван Боммел высказался о своей голевой передаче на Гакпо в матче с Германией

Полузащитник сборной Нидерландов Рубен ван Боммел прокомментировал свою голевую передачу на Коди Гакпо в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) с Германией (1:1).

«Я подхватил мяч и побежал вперёд. Поднял голову, увидел свободного Коди [Гакпо]. Отдать ему было непросто, но у меня получилось. Незадолго до этого у меня тоже был момент. Когда выходишь на замену, всегда хочется проявить себя», — приводит слова ван Боммела официальный сайт УЕФА.

Рубен дебютировал за сборную Нидерландов в матче с Германией, заменив Крисенсио Саммервилла на 83-й минуте.

Его отец Марк ван Боммел также был профессиональным футболистом и провёл за национальную команду страны 79 матчей, в которых забил 10 голов.