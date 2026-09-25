Коди Гакпо высказался о первом матче сборной Нидерландов под руководством Хави

Вингер сборной Нидерландов Коди Гакпо прокомментировал первый матч сборной Нидерландов под руководством Хави. В игре 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) голландцы встречались с Германией (1:1).

«Когда приходит новый тренер, для всех это возможность начать с чистого листа. Он привносит много страсти, интенсивности и энергии. Теперь наша задача — показать всё это на поле», — приводит слова Гакпо официальный сайт УЕФА.

Матч стал первым во главе сборных для новых главных тренеров Германии и Нидерландов Юргена Клоппа и Хави. Во 2-м туре голландцы сыграют на выезде с Сербией (27 сентября). В этот же день национальная команда Германии примет на своём поле Грецию.