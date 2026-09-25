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Коди Гакпо высказался о первом матче сборной Нидерландов под руководством Хави

Коди Гакпо высказался о первом матче сборной Нидерландов под руководством Хави
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Вингер сборной Нидерландов Коди Гакпо прокомментировал первый матч сборной Нидерландов под руководством Хави. В игре 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) голландцы встречались с Германией (1:1).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 32'     1:1 Гакпо – 90+2'    

«Когда приходит новый тренер, для всех это возможность начать с чистого листа. Он привносит много страсти, интенсивности и энергии. Теперь наша задача — показать всё это на поле», — приводит слова Гакпо официальный сайт УЕФА.

Матч стал первым во главе сборных для новых главных тренеров Германии и Нидерландов Юргена Клоппа и Хави. Во 2-м туре голландцы сыграют на выезде с Сербией (27 сентября). В этот же день национальная команда Германии примет на своём поле Грецию.

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