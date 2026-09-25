Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 25 сентября
Сегодня, 25 сентября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр 1-го тура группового этапа турнира.
Расписание матчей Лиги наций на 25 сентября (время московское)
Лига А
21:45. Турция – Франция.
21:45. Италия – Бельгия.
Лига B
19:00. Грузия – Северная Ирландия.
21:45. Польша – Босния и Герцеговина.
21:45. Венгрия – Украина.
21:45. Швеция – Румыния.
Лига C
19:00. Армения – Латвия.
21:45. Черногория – Кипр.
Групповой этап Лигии наций пройдёт осенью 2026 года, заключительная финальная часть (плей-офф) — летом 2027 года. Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии.
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