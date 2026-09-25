Грузия — Северная Ирландия: текстовая трансляция матча Лиги наций начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Грузии и Северной Ирландии. Игра пройдёт на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре группового этапа Грузия встретится с Украиной, а Северная Ирландия проведёт матч с национальной командой Венгрии.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен. Отметим, что Португалия является двукратным победителем Лиги наций.