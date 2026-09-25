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Грузия — Северная Ирландия: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги наций 2026/2027 начнётся в 19:00 мск

Грузия — Северная Ирландия: текстовая трансляция матча Лиги наций начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Грузии и Северной Ирландии. Игра пройдёт на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Грузия
Не начался
Северная Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре группового этапа Грузия встретится с Украиной, а Северная Ирландия проведёт матч с национальной командой Венгрии.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен. Отметим, что Португалия является двукратным победителем Лиги наций.

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
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