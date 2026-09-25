«Есть проблемы». Орлов выделил поводы для беспокойства в «Спартаке»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов выделил поводы для беспокойства в «Спартаке».

«Спартаковские журналисты обеспокоены, что с Барко что-то происходит не то. То ли он не совсем здоров, то ли он чем-то недоволен. А сейчас время трансферов уже ушло, теперь только зимой всё будет возможно. И [беспокоит] каким будет сочетание Даку с Барко. Потому что Угальде сейчас играет по большому счёту вместо Даку. Хотя его купили за немалые деньги и платят ему немалую зарплату. И в обороне у „Спартака“, конечно, есть проблемы», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

После девяти туров первое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. На пятой строчке располагается «Зенит».