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«Спартак» — великий клуб, но это в прошлом». Орлов оценил чемпионские амбиции красно-белых

«Спартак» — великий клуб, но это в прошлом». Орлов оценил чемпионские амбиции красно-белых
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил чемпионские амбиции московского «Спартака». По его мнению, красно-белые вряд ли поборются за титул в текущем сезоне.

«Про чемпионство «Спартака»… Все говорят, и они сами хотят бороться за золотые медали. Но, на мой взгляд, вряд ли. Клуб великий, но это в прошлом», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

После девяти туров первое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. На пятой строчке располагается «Зенит».

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