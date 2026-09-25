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Волевая победа Греции над Сербией — в видеообзоре матча Лиги наций

Волевая победа Греции над Сербией — в видеообзоре матча Лиги наций
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Накануне, 24 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига А) сезона-2026/2027 между сборными Сербии и Греции. Встреча завершилась волевой победой греков со счётом 2:1 Игра прошла на стадионе «Райко Митич».

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
1 : 2
Греция
1:0 Живкович – 4'     1:1 Цолис – 74'     1:2 Дувикас – 90+5'    

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На четвёртой минуте Андрия Живкович с передачи Душана Тадича вывел сербов вперёд, однако спустя 70 минут Вангелис Павлидис ассистировал Христосу Цолису, который сравнял счёт. В самой концовке встречи, на 90+6-й минуте, Анастасиос Дувикас принёс своей команде победу. Голевой передачей отметился Константинос Цимикас.

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