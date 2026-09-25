Волевая победа Греции над Сербией — в видеообзоре матча Лиги наций

Накануне, 24 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига А) сезона-2026/2027 между сборными Сербии и Греции. Встреча завершилась волевой победой греков со счётом 2:1 Игра прошла на стадионе «Райко Митич».

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На четвёртой минуте Андрия Живкович с передачи Душана Тадича вывел сербов вперёд, однако спустя 70 минут Вангелис Павлидис ассистировал Христосу Цолису, который сравнял счёт. В самой концовке встречи, на 90+6-й минуте, Анастасиос Дувикас принёс своей команде победу. Голевой передачей отметился Константинос Цимикас.