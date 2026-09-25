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Орлов рассказал, что ему нравится в тренере «Спартака» Карседо

Орлов рассказал, что ему нравится в тренере «Спартака» Карседо
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что ему нравится в тренере «Спартака» Хуане Карседо.

«Что мне нравится в Карседо: он молодых ребят подпускает [к игре за основной состав]. И они оживляют игру. Например, Дмитриев при Карседо стал играть регулярнее. И он растёт», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

После девяти туров первое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. На пятой строчке располагается «Зенит».

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