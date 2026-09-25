«В обороне совсем никакой». Орлов оценил Дмитриева из «Спартака»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил футболиста «Спартака» Игоря Дмитриева.

«Игорь Дмитриев в обороне, конечно, совсем никакой. Но в атаке его эта левая нога, его прострелы, они рождают много хорошего», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

После девяти туров первое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. На пятой строчке располагается «Зенит».