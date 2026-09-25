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Йозуа Кимиих подвёл итог дебютного матча Юргена Клоппа во главе сборной Германии

Йозуа Кимиих подвёл итог дебютного матча Юргена Клоппа во главе сборной Германии
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Капитан сборной Германии Йозуа Киммих высказался по итогам игры 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Нидерландами (1:1). Для возглавляющую немецкую команду Юргена Клоппа этот матч стал дебютным у руля Германии.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 32'     1:1 Гакпо – 90+2'    

«Это был напряжённый футбольный матч, в котором не всё было идеально, но в котором многое ощущалось довольно хорошо. Мы забили гол, а затем у нас была огромная возможность с Каримом сделать счёт 2:0. Во втором тайме определённо можно было почувствовать, что нидерландцы улучшили свою игру. У нас было несколько контратак, которые мы не реализовали достаточно хорошо. В целом это заслуженная ничья», — сказал Киммих в послематчевом интервью.

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