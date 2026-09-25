Йозуа Кимиих подвёл итог дебютного матча Юргена Клоппа во главе сборной Германии

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих высказался по итогам игры 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Нидерландами (1:1). Для возглавляющую немецкую команду Юргена Клоппа этот матч стал дебютным у руля Германии.

«Это был напряжённый футбольный матч, в котором не всё было идеально, но в котором многое ощущалось довольно хорошо. Мы забили гол, а затем у нас была огромная возможность с Каримом сделать счёт 2:0. Во втором тайме определённо можно было почувствовать, что нидерландцы улучшили свою игру. У нас было несколько контратак, которые мы не реализовали достаточно хорошо. В целом это заслуженная ничья», — сказал Киммих в послематчевом интервью.