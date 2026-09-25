Ван Дейк вступил в публичную перепалку с журналистом после матча Лиги наций

Центральный защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк вступил в публичную перепалку с журналистом после игры 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Германией (1:1).

— Похоже, ты не очень хочешь быть здесь, не так ли?

— Что ты имеешь в виду?

— Ты молчалив...

— Ну, иногда достаточно сказать что-то прямо. Невозможно всегда вести длинный монолог.

— Но ты всегда даёшь короткие ответы на вопросы. Кажется, тебя беспокоит общение с журналистами.

— У меня нет никаких проблем с подавляющим большинством журналистов. Но иногда некоторые пишут чушь и врут. Что я могу с этим сделать?

— Ты бы мог, наверное, напрямую поговорить с этим человеком.

— Так именно это я и делаю прямо сейчас, — приводит фрагмент беседы ван Дейка с неназванным журналистом Ataque Futbolero в социальной сети X.