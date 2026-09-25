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Ван Дейк вступил в публичную перепалку с журналистом после матча Лиги наций

Ван Дейк вступил в публичную перепалку с журналистом после матча Лиги наций
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Центральный защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк вступил в публичную перепалку с журналистом после игры 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Германией (1:1).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 32'     1:1 Гакпо – 90+2'    

— Похоже, ты не очень хочешь быть здесь, не так ли?
— Что ты имеешь в виду?

— Ты молчалив...
— Ну, иногда достаточно сказать что-то прямо. Невозможно всегда вести длинный монолог.

— Но ты всегда даёшь короткие ответы на вопросы. Кажется, тебя беспокоит общение с журналистами.
— У меня нет никаких проблем с подавляющим большинством журналистов. Но иногда некоторые пишут чушь и врут. Что я могу с этим сделать?

— Ты бы мог, наверное, напрямую поговорить с этим человеком.
— Так именно это я и делаю прямо сейчас, — приводит фрагмент беседы ван Дейка с неназванным журналистом Ataque Futbolero в социальной сети X.

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