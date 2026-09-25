Ван Дейк вступил в публичную перепалку с журналистом после матча Лиги наций

Центральный защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк вступил в публичную перепалку с журналистом после игры 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Германией (1:1).
— Похоже, ты не очень хочешь быть здесь, не так ли?
— Что ты имеешь в виду?
— Ты молчалив...
— Ну, иногда достаточно сказать что-то прямо. Невозможно всегда вести длинный монолог.
— Но ты всегда даёшь короткие ответы на вопросы. Кажется, тебя беспокоит общение с журналистами.
— У меня нет никаких проблем с подавляющим большинством журналистов. Но иногда некоторые пишут чушь и врут. Что я могу с этим сделать?
— Ты бы мог, наверное, напрямую поговорить с этим человеком.
— Так именно это я и делаю прямо сейчас, — приводит фрагмент беседы ван Дейка с неназванным журналистом Ataque Futbolero в социальной сети X.