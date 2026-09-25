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Аршавин назвал лучший внутренний трансфер в РПЛ в летнее окно

Аршавин назвал лучший внутренний трансфер в РПЛ в летнее окно
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин выразил мнение, что переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак» может претендовать на звание лучшего внутреннего трансфера минувшего лета. По словам Аршавина, пока форвард не стал лидером красно-белых, но уже является боевой единицей.

— Ещё бы я отметил Даку. Наверное, это лучший трансфер, который был.

— Подожди. Давай разобьём вопрос по Даку. Это на бумаге лучший трансфер или он стал лидером?
— Нет, пока лидером он не стал, но это боевая единица, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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